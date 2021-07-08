У Ризі хочуть мотивувати школи преміями за щеплення персоналу від коронавірусу

У Ризі мерія пообіцяла премії для навчальних закладів із найвищими показниками вакцинації серед вчителів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi, про це заявив мер латвійської столиці Мартінс Стакіс.

Грошові призи планують видати навчальним закладам, у тому числі дитсадкам, де кількість вакцинованого від коронавірусу персоналу становить 80% і більше. Для цієї мети з міського бюджету планують витратити 1,5-2 млн євро.

Читайте також У Польщі за тиждень лотереї для вакцинованих роздали 180 тисяч євро

Школи із більш ніж 200 співробітниками можуть розраховувати на суму 10 тисяч євро, 100-200 співробітників - 7500 євро, а заклади з менш ніж сотнею працівників - 5 тисяч євро.

Школи можуть використати ці кошти на власний розсуд - премії співробітникам, ремонти, підвищення кваліфікації або технічну підтримку.

До 80% будуть зараховувати і тих вчителів або технічних працівників, які мають підтвердження перенесеної хвороби.

За останніми даними, на кінець червня 2021 щеплення від коронавірусу отримали близько 58% вчителів і 37% іншого персоналу столичних шкіл, а в дошкільних закладах це 35% і 52% відповідно.

Наскільки відомо, лише 5% працівників вагаються з приводу користі і безпечності вакцинації. Значна частка тих, хто не поспішає робити щеплення, відкладають це через стан здоров’я або через те, що нещодавно перехворіли на коронавірус.

У мерії зазначили, що в разі нової хвилі епідемії очне навчання якомога довше зберігатимуть для початкової школи і випускних 9-х та 12-х класів.

Як відомо, низка країн вигадують стимули для заохочення до вакцинації. Так, у Латвії, Словаччині та Польщі проводять лотереї для вакцинованих людей, а Нідерланди безкоштовно пропонують оселедедця тим, хто приходить на щеплення.

У США переможниці лотереї для вакцинованих дістався 1 млн доларів.

Читайте також: Чек на 100$ та зала тортур: як у світі переконують щепитися від коронавірусу.