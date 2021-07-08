В Риге хотят мотивировать школы премиями за прививки персонала от коронавируса

В Риге мэрия пообещала премии для учебных заведений с высокими показателями вакцинации среди учителей.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, об этом заявил мэр латвийской столицы Мартинс Стакис.

Денежные призы планируют выдать учебным заведениям, в том числе детсадам, где количество вакцинированного от коронавируса персонала составляет 80% и более. Для этой цели из городского бюджета планируется потратить 1,5-2 млн евро.

Школы с более чем 200 сотрудниками могут рассчитывать на сумму 10 000 евро, 100-200 сотрудников - 7500 евро, а заведения с коллективом менее 100 человек - 5000 евро.

Школы могут использовать эти средства по своему усмотрению - на премии сотрудникам, ремонты, повышение квалификации или техническую поддержку.

До 80% будут зачислять и тех учителей или технических сотрудников, которые уже переболели и имеют подтверждение перенесенной болезни.

По последним данным, на конец июня прививки от коронавируса получили около 58% учителей и 37% другого персонала столичных школ, а в дошкольных учреждениях это 35% и 52% соответственно.

Насколько известно, только 5% работников сомневаются по поводу пользы и безопасности вакцинации. Значительная часть тех, кто не спешит делать прививки, откладывают это по состоянию здоровья или из-за того, что недавно переболели коронавирусом.

В мэрии отметили, что в случае новой волны эпидемии очное обучение будут как можно дольше сохранять для начальной школы и выпускных 9-х и 12-х классов.

Как известно, ряд стран придумывают стимулы для поощрения вакцинации. Так, в Латвии, Словакии и Польше проводят лотереи для вакцинированных людей, а Нидерланды бесплатно предлагают сельдь тем, кто приходит на прививку.

В США победительнице лотереи для вакцинированных достался 1 млн долларов.

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