У Польщі вдруге затримали велику групу мігрантів, що прибули через кордон з Білоруссю

У Польщі вдруге за останній тиждень затримали велику групу мігрантів, що нелегально перетнули кордон з території Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Група налічувала 49 осіб - 34 чоловіків, 5 жінок і 10 дітей. Більшість знову складали люди родом з Афганістану, ще семеро - чеченці-громадяни Росії.

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Прикордонники помітили їх недалеко від лінії кордону. Більшість не мали з собою ніяких посвідчень особи. Усіх помістять у спеціальні центри під охороною.

За даними прикордонної служби, загалом за 2021 рік за незаконний перетин кордону з території Білорусі було затримано 235 осіб, тоді як в останньому півріччі 2020 року ця цифра складала 120.

Першу велику групу нелегальних мігрантів, що прибули через кордон Білорусі - 40 людей родом з Афганістану - затримали на початку цього тижня.

Надагаємо, сусідня Литва останній місяць і особливо тиждень потерпає від безпрецедентної кількості нелегальних мігрантів, що прибувають через територію Білорусі з країн Близького Сходу та Африки. 2 липня Литва у зв’язку з цим оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу. Прем’єр-міністр повідомила, що кордон посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар’єри.

В уряді Литви вважають це організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса щодо репресій проти інакодумців у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.

Європейське агентство Frontex вже спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю. Невелику місію прикордонників відправила також Естонія.

МЗС Литви звернулося до Туреччини з проханням допомогти з ідентифікацією мігрантів, щоб можливо було повернути їх на батьківщину.