В Польше задержали вторую большую группу мигрантов, прибывших из Беларуси

В Польше во второй раз за последнюю неделю задержали большую группу мигрантов, нелегально пересекших границу с территории Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Группа насчитывала 49 человек - 34 мужчин, 5 женщин и 10 детей. Большинство вновь составляли люди родом из Афганистана, еще семеро - чеченцы-граждане России.

Пограничники заметили их недалеко от линии границы. Большинство не имели с собой никаких удостоверений личности. Всех поместят в специальные центры под охраной.

По данным пограничной службы, всего в 2021 году за незаконное пересечение границы с территории Беларуси были задержаны 235 человек, тогда как в последнем полугодии 2020 года эта цифра составляла 120.

Первую большую группу нелегальных мигрантов, прибывших в Польшу через границу Беларуси - 40 человек родом из Афганистана - задержали в начале этой недели.

Напомним, соседняя Литва последний месяц и особенно неделю страдает от беспрецедентного количества нелегальных мигрантов, прибывающих через территорию Беларуси из стран Ближнего Востока и Африки. 2 июля Литва в связи с этим объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Премьер-министр сообщила, что границу усилят армией и построят на ней дополнительные барьеры.

В правительстве Литвы считают это организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса в отношении репрессий против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

Европейское агентство Frontex уже направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью. Небольшую миссию пограничников отправила также Эстония.

МИД Литвы обратилось к Турции с просьбой помочь с идентификацией мигрантов, чтобы можно было вернуть их на родину.