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Нідерланди виділять 100 тисяч євро на План дій Ради Європи для України

Четвер, 8 липня 2021, 17:10

Нідерланди зробили добровільний внесок у розмірі 100 тисяч євро у План дій Ради Європи для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Ради Європи.

"Нідерланди зробили добровільний внесок у розмірі 301 200 євро до Ради Європи. Посол Роланд Бекер взяв фінансові зобов'язання у присутності заступника генерального секретаря Бйорна Берге. 100 000 євро буде витрачено на План дій для України, 50 000 євро на План дій для Грузії" - йдеться у повідомленні.

Решта коштів підуть на підтримку низки різних проєктів, включаючи подальші дії Суду з прав людини щодо Брайтонської конференції, ЛГБТІ-проєкти, платформу для захисту журналістів та щорічний конкурс ELSA Moot Court.

Як повідомлялося, Фінляндія зробила добровільний внесок у розмірі 500 тисяч євро у План дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки.

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