Нидерланды выделят 100 000 евро на План действий Совета Европы для Украины

Нидерланды сделали добровольный взнос в размере 100 000 евро в План действий Совета Европы для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Совета Европы.

"Нидерланды сделали добровольный взнос в размере 301 200 евро в Совет Европы. Посол Роланд Бекер взял финансовые обязательства в присутствии заместителя генерального секретаря Бьорна Берге. 100 000 евро будет потрачено на План действий для Украины, 50 000 евро План действий для Грузии", - говорится в сообщении.

Остальные средства пойдут на поддержку ряда различных проектов, включая дальнейшие действия Суда по правам человека по Брайтонской конференции, ЛГБТ-проекты, платформу для защиты журналистов и ежегодный конкурс ELSA Moot Court.

Как сообщалось, Финляндия сделала добровольный взнос в размере 500 000 евро в План действий Совета Европы для Украины на 2018-2022 годы.