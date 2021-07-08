Угорщина полегшить найм робочої сили з країн, що не входять в ЄС

Угорщина дозволить найм тимчасових працівників з країн, що не входять до ЄС, зменшити дефіцит робочої сили та допомогти економіці відновитись.

Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сійярто сказав, що деяким агентствам з працевлаштування буде дозволено ввозити кваліфіковану робочу силу у відповідності з жорсткими правилами.

За словами міністра, нове законодавство, в тому числі про тимчасових працівників, має на меті "допомогти швидкому перезапуску економіки, щоб він був найшвидшим у Європі".

Нові правила дозволяють агентствам залучати тимчасових працівників з країн, що не є сусідами Угорщини і не входять до ЄС. Правила для працівників з України та Сербії були пом'якшені в 2017 році.

Інші заходи, про які оголосив Сійярто, включають пом'якшення бюрократичного тягаря для малих та середніх підприємств, а також дешеві позики, щоб допомогти угорським компаніям розширитися за кордон або інвестувати в зелені проєкти.

Економіка Угорщини розвивалась краще, ніж очікувалось, у першому кварталі цього року, незважаючи на коронавірусні обмеження.

Як повідомлялося, у Польщі попри пандемію коронавірусу збільшилася кількість іноземних працівників, які вперше приїхали на роботу до цієї країни.