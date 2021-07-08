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Венгрия облегчит наем рабочей силы из стран, не входящих в ЕС

Четверг, 8 июля 2021, 17:55

Венгрия позволит наем временных работников из стран, не входящих в ЕС, чтобы уменьшить дефицит рабочей силы и помочь экономике восстановиться.

Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сийярто сказал, что некоторым агентствам по трудоустройству будет разрешено ввозить квалифицированную рабочую силу в соответствии с жесткими правилами.

По словам министра, новое законодательство, в том числе о временных работниках, имеет целью "помочь быстрому перезапуску экономики, чтобы он был самым быстрым в Европе".

Новые правила позволяют агентствам привлекать временных работников из стран, не являющихся соседями Венгрии и не входящих в ЕС. Правила для работников из Украины и Сербии были смягчены в 2017 году.

Другие меры, о которых объявил Сийярто, включают смягчения бюрократического бремени для малых и средних предприятий, а также дешевые займы, чтобы помочь венгерским компаниям расшириться за границу или инвестировать в зеленые проекты.

Экономика Венгрии развивалась лучше, чем ожидалось, в первом квартале этого года, несмотря на коронавирусныя ограничения.

Как сообщалось, в Польше несмотря на пандемию коронавируса увеличилось количество иностранных работников, которые впервые приехали на работу в эту страну.

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Венгрия
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