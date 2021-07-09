США виведуть війська з Афганістану до 31 серпня

Сполучені Штати повністю виведуть свої війська з Афганістану до 31 серпня і президент Джо Байден обіцяє не відправляти в Афганістан "ще одне покоління американців" без вагомих причин.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

За словами Байдена, американські військові виконали всі завдання місії, виведення триває "безпечно й організовано", а США завершують свою "найдовшу війну".

Тепер афганці мають самі вирішувати про своє майбутнє, вважає Байден. "Ми пішли в Афганістан не для того, щоб збудувати націю", - додав президент США, зазначивши, що військові та спецслужби США знову діятимуть, якщо в Афганістані буде загроза тероризму для Америки.

У країні залишаться від 650 до 1000 солдатів і офіцерів США, які стежитимуть за безпекою аеропорту в Кабулі.

З 2001 року в Афганістані загинули понад 1800 американських військових. Більш ніж 20 тисяч отримали поранення.

Виведення військ США означає також завершення операції НАТО в Афганістані. Афганську територію вже залишили німецькі військові. Великобританія теж завершує виведення військ.

Україна вже вивела з Афганістану своїх 21 військовослужбовців, які брали участь в місії НАТО "Рішуча підтримка".