США выведут войска из Афганистана до 31 августа

Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из Афганистана до 31 августа и президент Джо Байден обещает не отправлять туда "еще одно поколение американцев" без весомых причин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам Байдена, американские военные выполнили все задачи миссии, вывод продолжается "безопасно и организованно", а США завершают свою "самую долгую войну".

Теперь афганцы должны сами решать свое будущее, считает Байден. "Мы пошли в Афганистан не для того, чтобы строить нацию", - добавил президент США, отметив, что военные и спецслужбы США снова будут действовать, если в Афганистане будет угроза терроризма для Америки.

В стране останутся от 650 до 1000 солдат и офицеров США, которые будут следить за безопасностью аэропорта в Кабуле.

С 2001 года в Афганистане погибли более 1800 американских военных. Более 20 000 получили ранения.

Вывод войск США означает и завершение операции НАТО в Афганистане. Афганскую территорию уже покинули немецкие военные. Великобритания тоже завершает вывод войск.

Украина уже вывела из Афганистана своих 21 военнослужащих, участвовавших в миссии НАТО "Решительная поддержка".