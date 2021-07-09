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У Швейцарії стався масштабний збій у роботі номерів екстрених служб

П'ятниця, 9 липня 2021, 10:57

На значній частині території Швейцарії рано вранці 9 липня стався масштабний збій у роботі номерів екстрених служб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP та Swiss Info.

Проблема торкнулася значної території країни, у тому числі у великих міст, як Цюрих та Женева. Кантони, що зіткнулися з такою проблемою, оперативно опублікували альтернативні номери на порталі AlertSwiss, федеральному порталі служб екстрених ситуацій. 

Проблеми з екстреними номерами 112, 117, 118, 144  почалися за чверть до опівночі 8 липня і були остаточно вирішені близько 8 години ранку 9 липня, повідомив оператор Swisscom. 

Причина несправності телефонних ліній ще не встановлена. Оператор повідомив, що де-факто з’єднання відбувалося, але потім за кілька секунд переривалося, і це торкнулося не лише номерів екстрених служб, але і стаціонарних телефонів деяких комерційних компаній. Водночас, з мобільною мережею проблем не було. 

На початку червня схожий інцидент стався у Франції, коли люди також масово не могли додзвонитися у "швидку". В уряді заявили, що з інцидентом частково можуть бути пов’язані смерті "трьох або чотирьох людей", яких можливо врятували б у разі нормальної роботи ліній і вчасного приїзду медиків. Про висновки розслідування ще не повідомляли.

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