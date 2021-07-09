У Швейцарії стався масштабний збій у роботі номерів екстрених служб

На значній частині території Швейцарії рано вранці 9 липня стався масштабний збій у роботі номерів екстрених служб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP та Swiss Info.

Проблема торкнулася значної території країни, у тому числі у великих міст, як Цюрих та Женева. Кантони, що зіткнулися з такою проблемою, оперативно опублікували альтернативні номери на порталі AlertSwiss, федеральному порталі служб екстрених ситуацій.

Проблеми з екстреними номерами 112, 117, 118, 144 почалися за чверть до опівночі 8 липня і були остаточно вирішені близько 8 години ранку 9 липня, повідомив оператор Swisscom.

Причина несправності телефонних ліній ще не встановлена. Оператор повідомив, що де-факто з’єднання відбувалося, але потім за кілька секунд переривалося, і це торкнулося не лише номерів екстрених служб, але і стаціонарних телефонів деяких комерційних компаній. Водночас, з мобільною мережею проблем не було.

На початку червня схожий інцидент стався у Франції, коли люди також масово не могли додзвонитися у "швидку". В уряді заявили, що з інцидентом частково можуть бути пов’язані смерті "трьох або чотирьох людей", яких можливо врятували б у разі нормальної роботи ліній і вчасного приїзду медиків. Про висновки розслідування ще не повідомляли.