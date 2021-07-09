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В Швейцарии произошел масштабный сбой в работе экстренных служб

Пятница, 9 июля 2021, 10:57

На значительной части территории Швейцарии рано утром 9 июля произошел масштабный сбой в работе экстренных служб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP и Swiss Info.

Проблема коснулась значительной территории страны, в том числе в крупных городов, как Цюрих и Женева. Кантоны, что столкнулись с такой проблемой, оперативно опубликовали альтернативные номера на портале AlertSwiss, федеральном портале служб экстренных ситуаций.

Проблемы с экстренными номерами 112, 117, 118, 144 начались четверти полночь 8 июля и были окончательно решены около 8:00 утра 9 июля, сообщил оператор Swisscom.

Причина неисправности телефонных линий еще не установлена. Оператор сообщил, что соединение происходило, но потом через несколько секунд прерывалось, и это коснулось не только номеров экстренных служб, но и стационарных телефонов некоторых коммерческих компаний. В то же время, с мобильной сетью проблем не было.

В начале июня похожий инцидент произошел во Франции, когда люди также массово не могли дозвониться в "скорую". В правительстве заявили, что с инцидентом частично могут быть связаны смерти "трех или четырех человек", которых возможно спасли бы в случае нормальной работы линий и своевременного приезда медиков. О выводах расследования еще не сообщали.

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