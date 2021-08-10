Прем’єр Греції вибачився за помилки у боротьбі з пожежами

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вибачився у понеділок "за будь-які слабкі місця", пов'язані з ліквідацією масштабних лісових пожеж, які знищили масиви лісових угідь та змусили до евакуації сотень людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Я повністю розумію біль наших співгромадян, які бачили, як горять їхні будинки чи майно", - сказав він у телевізійному зверненні, зазначивши, що першочерговим завданням є "порятунок життів".

"Очевидно, що кліматична криза торкнеться всієї планети. З пожежами, які тривають цілими днями. Це пояснення, але не виправдання чи алібі. Можливо, ми зробили все, що було можливо по -людськи, але у багатьох випадках цього здавалося недостатньо у нерівній боротьбі з природою ", - додав він.

Міцотакіс сказав, що будь-які помилки у протидії пожежам у Греції будуть виявлені, відповідальні будуть притягнуті до відповідальності, а люди, чиє майно було знищено, отримають компенсацію.

За його словами, за останні кілька днів було здійснено 63 організовані евакуації, тоді як по всій країні спалахнуло 586 пожеж, які посилилися через тривалу спеку.

У цьому ж зверненні він оголосив, що затвердив додатковий бюджет у розмірі 500 мільйонів євро для фінансування допомоги та компенсації людям, які втратили будинки та майно.

Прем'єр-міністр головуватиме на засіданні уряду у вівторок, на якому будуть оголошені конкретні заходи допомоги.

Він також подякував країнам, які надають допомогу Греції пожежниками та технікою.

Як повідомлялося, допомогу у гасінні пожеж в Греції надають 22 країни.