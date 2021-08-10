Премьер Греции извинился за ошибки в борьбе с пожарами

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис извинился в понедельник "за любые слабые места", связанные с ликвидацией масштабных лесных пожаров, которые уничтожили массивы лесных угодий и заставили к эвакуации сотен людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Я полностью понимаю боль наших сограждан, которые видели, как горят их дома или имущество", - сказал он в телевизионном обращении, отметив, что первоочередной задачей является "спасение жизней".

"Очевидно, что климатический кризис коснется всей планеты. С пожарами, которые продолжаются целыми днями. Это объяснение, но не оправдание или алиби. Возможно, мы сделали все, что было возможно по-человечески, но во многих случаях этого казалось недостаточно в неравной борьбе с природой ", - добавил он.

Мицотакис сказал, что любые ошибки в противодействии пожарам в Греции будут выявлены, ответственные будут привлечены к ответственности, а люди, чье имущество было уничтожено, получат компенсацию.

По его словам, за последние несколько дней было совершено 63 организованы эвакуации, тогда как по всей стране вспыхнуло 586 пожаров, усилились из-за продолжительной жары.

В этом же обращении он объявил, что утвердил дополнительный бюджет в размере 500 млн евро для финансирования помощи и компенсации людям, которые потеряли дома и имущество.

Премьер-министр будет председательствовать на заседании правительства во вторник, на котором будут объявлены конкретные меры помощи.

Он также поблагодарил страны, которые оказывают помощь Греции пожарными и техникой.

Как сообщалось, помощь в тушении пожаров в Греции предоставляют 22 страны.