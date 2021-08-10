На Сицилії сталося виверження вулкана Етна
На італійському острові Сицилія в ніч на 9 серпня сталося виверження вулкана Етна.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.
Виверження розпочалося приблизно о 1:40 ночі та завершилось близько 5 ранку і супроводжувалось гучним ревом та потоками лави.
Виверження вулкана спричинило землетрус магнітудою 4,5. У соцмережах публікували відео того, як трясуться меблі у будинках.
Вулиці міста Цафферана-Етнеа поряд із найактивнішим вулканом Європи вкрило вулканічним попелом.
Від вулкана піднялася хмара диму, тож рейси з аеропорту Катанії у вівторок вранці були відкладені.
Раніше повідомлялося, що десяткам сицилійських міст загрожує банкрутство через витрати на очищення від вулканічного попелу, викинутого вулканом Етна, який регулярно вивергається з лютого.