На Сицилії сталося виверження вулкана Етна

На італійському острові Сицилія в ніч на 9 серпня сталося виверження вулкана Етна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Виверження розпочалося приблизно о 1:40 ночі та завершилось близько 5 ранку і супроводжувалось гучним ревом та потоками лави.

Виверження вулкана спричинило землетрус магнітудою 4,5. У соцмережах публікували відео того, як трясуться меблі у будинках.

Вулиці міста Цафферана-Етнеа поряд із найактивнішим вулканом Європи вкрило вулканічним попелом.

Від вулкана піднялася хмара диму, тож рейси з аеропорту Катанії у вівторок вранці були відкладені.

Раніше повідомлялося, що десяткам сицилійських міст загрожує банкрутство через витрати на очищення від вулканічного попелу, викинутого вулканом Етна, який регулярно вивергається з лютого.