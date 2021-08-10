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На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Вторник, 10 августа 2021, 10:34

На итальянском острове Сицилия в ночь на 9 августа произошло извержение вулкана Этна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Извержение началось примерно в 1:40 ночи и завершилось около 5 утра и сопровождалось громким ревом и потоками лавы.

Извержение вулкана вызвало землетрясение магнитудой 4,5. В соцсетях публиковали видео того, как трясутся мебель в домах.

Улицы города Цафферана-Этне наряду с активным вулканом Европы покрыло вулканическим пеплом.

От вулкана поднялось облако дыма, поэтому рейсы из аэропорта Катании во вторник утром были отложены.

Ранее сообщалось, что десяткам сицилийских городов грозит банкротство из-за расходов на очистку от вулканического пепла, выброшенного вулканом Этна, который регулярно извергается с февраля.

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