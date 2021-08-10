Тауерський міст у Лондоні через технічні проблеми не могли опустити 12 годин

Лондонський Тауерський міст через технічні проблеми залишався у піднятому положенні майже 12 годин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Знаменитий міст розвели в понеділок, щоб пропустити високий дерев'яний вітрильник Tenacious, але після цього не змогли опустити.

Лондонська поліція повідомила, що 127-річна пам'ятка була закрита "через технічну несправність".

Міст був відкритий для руху лише у вівторок вранці. Водіїв і пішоходів попередили, щоб вони уникали цієї зони. Під'їзні шляхи до мосту також були закриті на час ремонту.

Міст 1894 року побудови розводять близько 80 разів на рік, кораблі повинні подати запит в письмовій формі, щонайменше, за 24 години до проходження.

Міст застряг у відкритому положенні на годину в серпні минулого року, а в 2005 році через технічну несправність при підйомі він був виведений з ладу на 10 годин.