Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна викликала до МЗС главу посольства Білорусі після заяв Лукашенка

Україна відреагувала на контрмеморандум Росії до Міжнародного суду ООН

ЄС виділив ще 35 млн євро на прискорення вакцинації у країнах Східного партнерства

У Греції лісова пожежа знищила оливкове дерево, якому було 2,5 тисячі років






Тауерський міст у Лондоні через технічні проблеми не могли опустити 12 годин

Вівторок, 10 серпня 2021, 12:38

Лондонський Тауерський міст через технічні проблеми залишався у піднятому положенні майже 12 годин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Знаменитий міст розвели в понеділок, щоб пропустити високий дерев'яний вітрильник Tenacious, але після цього не змогли опустити.

 

Лондонська поліція повідомила, що 127-річна пам'ятка була закрита "через технічну несправність".

Міст був відкритий для руху лише у вівторок вранці. Водіїв і пішоходів попередили, щоб вони уникали цієї зони. Під'їзні шляхи до мосту також були закриті на час ремонту.

Міст 1894 року побудови розводять близько 80 разів на рік, кораблі повинні подати запит в письмовій формі, щонайменше, за 24 години до проходження.

Міст застряг у відкритому положенні на годину в серпні минулого року, а в 2005 році через технічну несправність при підйомі він був виведений з ладу на 10 годин.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія ЄвроЖиття
powered by lun.ua