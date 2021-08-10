Тауэрский мост в Лондоне из-за технических проблем не могли опустить 12 часов

Лондонский Тауэрский мост из-за технических проблем оставался в поднятом положении почти 12 часов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Знаменитый мост развели в понедельник, чтобы пропустить высокий деревянный парусник Tenacious, но после этого его не смогли опустить.

Лондонская полиция сообщила, что 127-летний мост был закрыт "из-за технической неисправности".

Мост был открыт для движения только во вторник утром. Водителей и пешеходов предупредили, чтобы они избегали этой зоны. Подъездные пути к мосту также были закрыты на время ремонта.

Мост 1894 года постройки разводят около 80 раз в год, корабли должны подать запрос в письменной форме минимум за 24 часа до прохождения.

Мост застрял в открытом положении на час в августе прошлого года, а в 2005 году из-за технической неисправности при подъеме он был выведен из строя на 10 часов.