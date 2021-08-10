У Німеччині хочуть робити більшу кількість тестів, щоб заохотити вакцинацію

Кандидат на пост канцлера Німеччини від правлячого Блоку ХДС/ХСС Армін Лашет вважає, що країні потрібно збільшити кількість тестувань та посилити вакцинацію, щоб уникнути чергового локдауну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Менш ніж за сім тижнів до виборів канцлерка Ангела Меркель та лідери 16 федеральних земель намагатимуться узгодити заходи щодо уникнення нової хвилі інфекцій, спричиненої поширенням варіанту "Дельта", та уникнути непопулярних обмежень.

"Ми хочемо і будемо проводити додаткові тестування, щоб уникнути нового локдауну",- сказав Армін Лашет депутатам Північного Рейну-Вестфалії.

Сподіваючись стати канцлером після виборів 26 вересня, Лашет відчайдушно намагається уникнути нових обмежень і сказав, що Німеччина повинна запровадити стимули для заохочення ще більшої кількості людей до вакцинації, а також посилити обов'язкове тестування.

У проєкті документа, підготовленому до переговорів канцлерки і керівників земель, пропонується, що люди, які не були щеплені або одужали, повинні пройти негативний тест на COVID-19, щоб мати змогу заходити до закритих ресторанів, брати участь у релігійних церемоніях та займатися спортом у приміщенні.

Документ також стверджує, що лідери погоджуються припинити видачу безкоштовних тестів на коронавірус у жовтні, намагаючись заохотити ще більше людей до вакцинації.

Німеччина зробила тести безкоштовними для всіх у березні, щоб зробити можливим поступове повернення до нормального життя після карантину. Хоча близько 55% німців повністю вакциновані, темпи щеплень уповільнилися.