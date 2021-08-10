У Німеччині планують припинити видачу безкоштовних тестів на COVID-19

Німецькі депутати розглядають план припинення видачі безкоштовних тестів на коронавірус у жовтні.

Відповідна пропозиція надійшла з канцелярії канцлера, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Пропозицію обговорять у вівторок на зустрічі прем'єр-міністри 16 федеральних земель Німеччини з національним урядом.

Пропозиція слідує за коментарями високопосадовців, таких як міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, який сказав, що хотів би, щоб невакциновані особи платили за власні аналізи уже з середини жовтня.

У пропозиції йдеться, що "безкоштовними тестами на коронавірус вдалося зламати третю хвилю пандемії SARS-CoV2 у Німеччині".

"Оскільки тим часом усім громадянам була запропонована можливість отримати вакцину, держава, а отже, і платники податків, не відповідають за витрати на всі тести", - додається у проєкті.

Точна дата ще не визначена, і деякі особи залишатимуться звільненими від сплати, наприклад, ті, які не можуть бути вакциновані за медичними показаннями.

Раніше повідомлялося, що через відсутність попиту німецькі землі хочуть повернути федеральному уряду щонайменше 2,3 млн доз вакцин.

В середині липня канцлерка Ангела Меркель повідомила, що Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу.