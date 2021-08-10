В Германии хотят делать больше тестов, чтобы поощрить вакцинацию

Кандидат на пост канцлера Германии от правящего блока ХДС/ХСС Армин Лашет считает, что стране нужно увеличить количество тестирований и усилить вакцинацию, чтобы избежать очередного локдауна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Менее чем за семь недель до выборов канцлер Ангела Меркель и лидеры 16 федеральных земель пытаться согласовать меры по предотвращению новой волны инфекций, вызванной распространением варианта "Дельта", и избежать непопулярных ограничений.

"Мы хотим и будем проводить дополнительные тестирования, чтобы избежать нового локдауна", - сказал Армин Лашет депутатам Северного Рейна-Вестфалии.

Надеясь стать канцлером после выборов 26 сентября, Лашет отчаянно пытается избежать новых ограничений. Он сказал, что Германия должна ввести стимулы для поощрения еще большего количества людей к вакцинации, а также усилить обязательное тестирование.

В проекте документа, подготовленного к переговорам канцлера и руководителей земель, предлагается, что люди, которые не были привиты или выздоровели, должны получить отрицательный тест на COVID-19, чтобы иметь возможность заходить в рестораны, участвовать в религиозных церемониях и заниматься спортом в помещении.

Документ также утверждает, что лидеры согласны прекратить выдачу бесплатных тестов на коронавирус в октябре, пытаясь привлечь еще больше людей к вакцинации.

Германия сделала тесты бесплатными для всех в марте, чтобы сделать возможным постепенное возвращение к нормальной жизни после карантина. Хотя около 55% немцев полностью вакцинированы, темпы прививок замедлились.