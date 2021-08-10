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У Німеччині зіткнулися вантажівка й автобус, одна людина загинула

Вівторок, 10 серпня 2021, 16:41

Одна людина загинула і 19 отримали травми внаслідок ДТП за участю вантажівки й пасажирського автобуса в місті під Ганновером. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Аварія сталася у місті Лангенгаген ввечері 9 серпня. Вантажівка врізалась у бік пасажирського автобуса, який проїздив перехрестя. Свідки повідомляють, що світлофор на цей момент не працював. 

 

Внаслідок ДТП загинула 29-річна жінка. Повідомляється, що вона на момент зіткнення стояла і після удару вилетіла з автобуса. Ще дев’ятнадцять людей, включно з обома водіями, отримали поранення. Троє осіб у серйозному стані, серед них - 4-річний хлопчик. Загалом серед постраждалих четверо дітей.

 

У поліції зазначили, що детальні обставини інциденту ще не відомі, у тому числі через те, що водії перебувають у лікарні.

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