В Германии столкнулись грузовик и автобус, один человек погиб

Один человек погиб и 13 получили травмы в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса под Ганновером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Авария произошла в городе Лангенхаген вечером 9 августа. Грузовик врезался в бок пассажирского автобуса, который проезжал перекресток. Свидетели сообщают, что светофор на тот момент не работал.

В результате ДТП погибла 29-летняя пассажирка автобуса. Еще девятнадцать человек, включая обоих водителей, получили травмы. Три человека в серьезном состоянии, среди них - 4-летний мальчик.

Полиция еще не провела детальное выяснение обстоятельств из-за того, что водители находятся в больнице.