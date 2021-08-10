В Германии столкнулись грузовик и автобус, один человек погиб
Вторник, 10 августа 2021, 16:41
Один человек погиб и 13 получили травмы в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса под Ганновером.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Авария произошла в городе Лангенхаген вечером 9 августа. Грузовик врезался в бок пассажирского автобуса, который проезжал перекресток. Свидетели сообщают, что светофор на тот момент не работал.
В результате ДТП погибла 29-летняя пассажирка автобуса. Еще девятнадцать человек, включая обоих водителей, получили травмы. Три человека в серьезном состоянии, среди них - 4-летний мальчик.
Полиция еще не провела детальное выяснение обстоятельств из-за того, что водители находятся в больнице.
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