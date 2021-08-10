Офіцер поліції в чеському селі впіймав дрон з метамфітаміном

У чеському селі Докси Ліберецького краю поліцейський виявив дрон з пакетом, що містив метамфетамін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Офіцер поліції помітив дрон випадково, оглядаючи припарковані автомобілі.

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При обстеженні дрона виявилося, що він перевозить наркотики, тому співробітник поліції вимкнув його, зробивши переміщення неможливим.

Патруль затримав дилера через кілька хвилин, коли той вирушив до зупиненого дрону.

За словами прессекретаря поліції Ліберця Івани Балакової, це перший випадок в Чехії, коли поліція конфіскувала наркотики, що транспортуються дроном.

У зв’язку з інцидентом порушено кримінальну справу.

Як повідомлялося, у липні валіза з кокаїном вартістю 9 мільйонів євро впала з літака на дах будинку в невеликому містечку Баратілі-Сан-П'єтро, на Сардинії.