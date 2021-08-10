Офицер полиции в чешском селе поймал дрон с метамфетамином
В чешском селе Доксы Либерецкого края полицейский обнаружил дрон с пакетом, содержащий метамфетамин.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.
Офицер полиции заметил дрон случайно, осматривая припаркованные автомобили.
При обследовании дрона оказалось, что он перевозит наркотики, поэтому сотрудник полиции выключил его, сделав перемещение невозможным.
Патруль задержал дилера через несколько минут, когда тот отправился к остановившемуся дрону.
По словам пресс-секретаря полиции Либерца Иваны Балаковой, это первый случай в Чехии, когда полиция конфисковала наркотики, транспортируемые дроном.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
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