Офицер полиции в чешском селе поймал дрон с метамфетамином

В чешском селе Доксы Либерецкого края полицейский обнаружил дрон с пакетом, содержащий метамфетамин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Офицер полиции заметил дрон случайно, осматривая припаркованные автомобили.

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При обследовании дрона оказалось, что он перевозит наркотики, поэтому сотрудник полиции выключил его, сделав перемещение невозможным.

Патруль задержал дилера через несколько минут, когда тот отправился к остановившемуся дрону.

По словам пресс-секретаря полиции Либерца Иваны Балаковой, это первый случай в Чехии, когда полиция конфисковала наркотики, транспортируемые дроном.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось, в июле чемодан с кокаином стоимостью 9 млн евро упал с самолета на крышу дома в небольшом городке Баратили-Сан-Пьетро, ​​на Сардинии.