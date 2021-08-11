Болгарії загрожують треті парламентські вибори за рік

Болгарія на шляху до третіх парламентських виборів з квітня після того, як шоумен та співак Славі Трифонов, який переміг на голосуванні 11 липня, заявив, що йому не вдалося зібрати достатню підтримку для працездатної коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У середу очікувалося парламентське голосування за затвердження нового уряду Болгарії, але, ймовірно, країна не зможе вийти з політичного глухого кута щонайменше до осені.

Трифонов опублікував у Facebook відео, у якому заявив, що не буде пропонувати Кабмін. "Це означає, що ми йдемо до нових виборів", - сказав він.

Партії ГЕРБ експрем’єра Бойка Борисова також бракує підтримки для формування більшості.

Як повідомлялося, партія Трифонова "Є такий народ", яка виграла вибори і вела переговори щодо формування уряду, звинуватила партії-партнери у спробах вплинути на майбутній уряд, не маючи на це права.

"Демократична Болгарія" та "Вставай! Мафію геть!" заявили, що підтримають формування нового уряду, але лише за умови, що тримають чіткі зобов’язання щодо реформ.

Дві політичні групи хочуть, щоб "Є такий народ" заявив, що він буде боротися з корупцією на високому рівні та усуне вплив партія колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова ГЕРБ та партії турецької меншини - ДПС.

Детальніше про варіанти розвитку ситуації читайте у статті - Напівперемога опозиції: чому Болгарія не може вийти з кризи і при чому тут РФ