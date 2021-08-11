Болгарии грозят третьи парламентские выборы за год

Болгария на пути к третьим парламентских выборов с апреля после того, как ноумен и певец Слави Трифонов, который победил на голосовании 11 июля, заявил, что ему не удалось собрать достаточную поддержку для трудоспособной коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В среду ожидалось парламентское голосование за утверждение нового правительства Болгарии, но, вероятно, страна не сможет выйти из политического тупика минимум до осени.

Трифонов опубликовал в Facebook видео, в котором заявил, что не будет предлагать Кабмин. "Это означает, что мы идем к новым выборам", - сказал он.

Партии ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова также не хватает поддержки для формирования большинства.

Как сообщалось, партия Трифонова "Есть такой народ", которая выиграла выборы и вела переговоры по формированию правительства, обвинила партии-партнеры в попытках повлиять на будущее правительство, не имея на это права.

"Демократическая Болгария" и "Вставай! Мафию геть!" заявили, что поддержат формирование нового правительства, но только при условии, что держат четкие обязательства по реформам.

Две политические группы хотят, чтобы "Есть такой народ" заявил, что он будет бороться с коррупцией на высоком уровне и устранит влияние партии бывшего премьер-министра Бойко Борисова ГЕРБ и партии турецкого меньшинства - ДПС.