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В Латвию из Беларуси за сутки пробрались более 70 мигрантов, за ночь вернули почти столько же

Среда, 11 августа 2021, 12:53

За вторник 10 августа на границе Латвии задержали 77 мигрантов, незаконно пересекли границу с территории Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

За минувшую ночь, с тех пор как вступило в силу распоряжение о чрезвычайной ситуации, пограничники не впустили в Латвию 56 человек.

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В целом только за период с 6 по 10 августа на латвийско-белорусской границе задержали 295 нелегальных мигрантов, тогда как с начала года - 355.

Командир Национальных объединенных сил Леонид Калныньш пояснил, что граница Латвии и Беларуси не очень хорошо оборудован, что упрощает его незаконное пересечение. В местах, которые являются своеобразными "дырками", пограничники и армия организовали дополнительные патрули. Также в пограничной зоне установили различное оборудование для того, чтобы замечать передвижения людей.

Напомним, накануне Латвия ввела в приграничных с Беларусью районах режим чрезвычайной ситуации. Пограничникам будет разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы немедленно заворачивать людей, которые незаконно перешли государственную границу. На территории, где действует режим чрезвычайной ситуации, структурные подразделения Государственной пограничной службы и другие учреждения не будут принимать заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

В течение июля-начале августа мигранты направлялись в основном в Литву, но после решений, усложнили этот маршрут, начали массово появляться на границах Латвии и Польши.

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