Германия приостановила депортации в Афганистан из-за обострения боевых действий

Германия приостановила депортацию афганских мигрантов в Афганистан из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Стив Альтер, пишет "Европейская правда".

"Из-за текущих событий в сфере безопасности министр внутренних дел решил временно приостановить депортации в Афганистан", - написал он в Twitter.

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Германия приняла свое решение после того, как Нидерланды приостановили депортации в страну на шесть месяцев.

С тех пор как в начале мая силы НАТО объявили о своем выходе из Афганистана, "Талибан" активизировал свое наступление, число жертв среди гражданского населения начало расти.

В последние дни талибы захватили 9 из 34 столиц провинций.

Решение против депортации были приняты после того, как шесть стран-членов Европейского Союза, включая Германию, предостерегли от прекращения депортаций афганцев из Европы.

Накануне шесть государств-членов Европейского Союза, включая Германию, предостерегли руководство ЕС от прекращения депортации искателей убежища из Афганистана, чьи заявления были отклонены.

Решение Берлина стало неожиданным, ведь незадолго до объявления в среду МВД Германии заверил журналистов, что депортации продолжатся, несмотря на серьезные успехи боевиков "Талибана".