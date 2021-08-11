Нідерланди вирішили поки не депортувати шукачів притулку в Афганістан

Уряд Нідерландів вирішив не повертати в Афганістан шукачів притулку, які наразі вичерпали всі засоби правового захисту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Мораторій на депортації діятиме шість місяців.

Протягом цього періоду не може бути прийнято ніяких рішень щодо нових афганських біженців, які прибудуть до Нідерландів.

Уряд запровадив мораторій, оскільки ситуація в Афганістані стрімко погіршується. "Талібан" швидко просувається вперед, талібам вдалося взяти під контроль велику кількість територій.

У найближчому майбутньому депортацій не планувалося. Але на папері можливість повернення афганців все ще існувала.

Раніше шість країн-членів ЄС направили лист Європейській комісії з попередженням про неприпустимість припинення депортації афганських прохачів притулку, які отримали відмову, попри бойові дії "Талібану" в їхній країні. Серед підписантів були і Нідерланди.

Багато держав-членів ЄС турбуються через те, що події в Афганістані можуть спровокувати повторення міграційної кризи в Європі 2015-2016 років.

Як відомо, США оголосили про виведення своїх військ з Афганістану, що означає також завершення операції НАТО в Афганістані. Афганську територію вже залишили німецькі військові. Велика Британія теж завершує виведення військ.

Після цього "Талібан" почав масштабну наступальну операцію, відтісняючи урядові сили і захоплюючи дедалі більше районів країни.

Багато спостерігачів побоюються, що після виведення остаточного міжнародного військового контингенту "Талібан" знову захопить контроль над більшістю території Афганістану, як це було до жовтня 2001 року.