Франція припинила висилати мігрантів назад до Афганістану через наступ Талібану

Франція призупинила висилати додому мігрантів родом з Афганістану, яким не задовольнили заявку на отримання притулку, у зв’язку з безпековою ситуацією в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro/AFP.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен 12 серпня заявив, що де-факто висилати афганців до країни походження припинили ще у липні у зв’язку з боями між урядовими силами й "Талібаном".

"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Афганістані Франція призупинила вислання до цієї країни ще з початку липня. Ми пильно стежимо за розвитком ситуації разом з європейськими партнерами", - заявив Дарманен.

У 2020 році шукачі притулку родом з Афганістану складали найбільшу частку серед тих, хто подав такі заявки у Франції - за рік надійшло майже 8900 заявок.

Відтоді як на початку травня сили НАТО оголосили про свій вихід з Афганістану, "Талібан" активізував свій наступ, число жертв серед цивільного населення почало зростати. В останні дні таліби захопили 9 з 34 столиць провінцій.

11 липня уряд Афганістану закликав європейські країни принаймні на три місяці призупинити відправлення додому тих, кому відмовили у наданні притулку. Першими зреагували на це прохання Швеція та Фінляндія, згодом Нідерланди та Німеччина.