Франция прекратила высылать мигрантов обратно в Афганистан из-за наступления Талибана

Франция приостановила высылку домой мигрантов родом из Афганистана, которым не удовлетворили заявку на получение убежища, в связи с ситуацией с безопасностью в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro/AFP.

Министр внутренних дел Жераль Дарманен 12 августа заявил, что де-факто высылать афганцев в страну происхождения прекратили еще в июле в связи с боями между правительственными силами и "Талибаном".

"В связи с ухудшением ситуации в Афганистане Франция приостановила высылку в эту страну еще с начала июля. Мы внимательно следим за развитием ситуации вместе с европейскими партнерами", - заявил Дарманен.

В 2020 году искатели убежища родом из Афганистана составляли наибольшую долю среди подавших такие заявки во Франции - за год поступило почти 8900 заявок.

С тех пор как в начале мая силы НАТО объявили о своем выходе из Афганистана, "Талибан" активизировал свое наступление, число жертв среди гражданского населения начало расти. В последние дни талибы захватили 9 из 34 столиц провинций.

11 июля правительство Афганистана призвало европейские страны по крайней мере на три месяца приостановить отправку домой тех, кому отказали в предоставлении убежища. Первыми отреагировали на эту просьбу Швеция и Финляндия, впоследствии - Нидерланды и Германия.