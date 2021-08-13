ЄС попередив "Талібан" про невизнання та ізоляцію в разі силового захоплення влади

Європейський союз закликає рух "Талібан" негайно зупинити наступ і попереджає про ізоляцію і невизнання в разі захоплення влади в Афганістані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Якщо владу захоплять силою і відновлять Ісламський Емірат, "Таліба "зіткнеться з невизнанням, ізоляцією, відсутністю міжнародної підтримки, а також з перспективою продовження конфлікту і затяжною нестабільністю в Афганістані", - йдеться в заяві.

ЄС закликає "Талібан" негайно відновити регулярні та структуровані переговори по суті, негайно зупинити насильство і приступити до дотримання режиму всеосяжного та остаточного припинення вогню

"Ці безперервні напади завдають неприйнятні страждання афганським громадянам і збільшують число внутрішньо переміщених осіб і тих, хто залишає Афганістан в пошуках безпеки. Ми закликаємо Ісламську Республіку Афганістан врегулювати політичні розбіжності, збільшити представництво всіх зацікавлених сторін і співпрацювати з "Талібаном" з єдиної точки зору", - заявив Боррель.

За його словами, Брюссель прагне продовжити підтримку афганського народу, однак вона буде залежати від "мирного і всеосяжного врегулювання і поваги основних прав усіх афганців, включаючи жінок, молодь і меншини".

Після виведення міжнародних збройних сил ситуація в Афганістані серйозно погіршилася, таліби за короткий проміжок часу захопили столиці 12 афганських провінцій і продовжують наступ.

Напередодні таліби захопили стратегічні міста Герат і Кандагар. Вони контролюють понад дві третини території Афганістану.

Нагадаємо, уряд Афганістану закликав європейські країни принаймні на три місяці призупинити відправлення додому тих, кому відмовили у наданні притулку.

Першими зреагували на це прохання Швеція та Фінляндія, згодом Нідерланди, Франція та Німеччина.

У зв’язку з ескалацією збройного конфлікту Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану.