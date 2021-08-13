ЕС предупредил "Талибан" о непризнании и изоляции в случае силового захвата власти

Европейский союз призывает движение "Талибан" незамедлительно остановить наступления и предупреждает об изоляции и непризнании в случае захвата власти в Афганистане.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Боррель.

"Если власть захватят силой и восстановят Исламский Эмират, "Талибан" столкнется с непризнанием, изоляцией, отсутствием международной поддержки, а также с перспективой продолжения конфликта и затяжной нестабильности в Афганистане", - говорится в заявлении.

ЕС призывает "Талибан" немедленно возобновить регулярные и структурированные переговоры по существу, немедленно остановить продолжающееся насилие и приступить к соблюдению режима всеобъемлющего и окончательного прекращения огня

"Эти непрекращающиеся нападения причиняют неприемлемые страдания афганским гражданам и увеличивают число внутренне перемещенных лиц и тех, кто покидает Афганистан в поисках безопасности. Мы призываем Исламскую Республику Афганистан урегулировать политические разногласия, увеличить представительство всех заинтересованных сторон и сотрудничать с "Талибаном" с единой точки зрения", - заявил Боррель.

По его словам, Брюссель стремится продолжить поддержку афганского народа, однако она будет зависеть от "мирного и всеобъемлющего урегулирования и уважения основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и меньшинства".

После вывода международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столицы 12 афганских провинций и продолжают наступление.

Накануне талибы захватили стратегические города Герат и Кандагар. Они контролируют более двух третей территории Афганистана и продолжают наступление.

Напомним, правительство Афганистана призвало европейские страны по крайней мере на три месяца приостановить отправку домой тех, кому отказали в предоставлении убежища.

Первыми среагировали на эту просьбу Швеция и Финляндия позже присоединились Нидерланды, Франция и Германия.

В связи с эскалацией вооруженного конфликта Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан.