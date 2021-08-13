Генпрокуратура Молдови передала до суду справу одного з учасників викрадення Чауса

Генеральна прокуратура Молдови направила до суду кримінальну справу проти одного з учасників викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті відомства.

"Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю і особливим справам (PCCOCS) завершила розслідування кримінальної справи і направила в суд обвинувальний висновок громадянину Молдови, який брав участь у викраденні колишнього українського судді Миколи Чауса в квітні 2021 року", - йдеться у заяві.

За даними слідства, підсудному 30 років, він проходив військову службу в національному спецназі.

"Він працював в Україні охоронцем у місцевого жителя, коли в лютому його завербувала група людей, які згодом брали участь у злочинній діяльності", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що після повернення в Молдову чоловік зібрав додаткову інформацію про будинок, способі життя і щоденні маршрути членів сім'ї Чауса. У день викрадення Чауса він орендував три транспортних засоби, які надав для вивезення колишнього судді.

"Обвинувачений утримувався під вартою з травня 2021 року. Нещодавно він уклав угоду про визнання провини з прокурорами PCCOCS, тож тепер, зі зменшенням раніше ймовірних ризиків, він перебуває під домашнім арештом", - повідомили в прокуратурі.

Також повідомляється, що в цій кримінальній справі прокуратура Молдови звернулася до української влади з декількома запитами, але поки офіційної реакції не було.

Згідно з кримінальним законодавством Республіки Молдова, викрадення двох або більше осіб карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років.

Нагадаємо, генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив про завершення розслідування у справі щодо зникнення українського екссудді Миколи Чауса: за даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні держструктури України.

Раніше повідомлялося, що молдовським правоохоронцям вдалося встановити особи низки організаторів викрадення Чауса і затримати двох підозрюваних.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.