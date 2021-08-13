Генпрокуратура Молдовы передала в суд дело одного из участников похищения Чауса

Генеральная прокуратура Молдовы направила в суд уголовное дело против одного из участников похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила расследование уголовного дела и направила в суд обвинительное заключение против гражданина Молдовы, который принимал участие в похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года", - говорится в заявлении.

По данным следствия, подсудимому 30 лет, он проходил воинскую службу в национальном спецназе.

"Он работал в Украине охранником у местного жителя, когда в феврале его завербовала группа людей, которые впоследствии участвовали в преступной деятельности", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что по возвращении в Молдову мужчина собрал дополнительную информацию о доме, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи Чауса. В день похищения он арендовал три транспортных средства, которые предоставил для вывоза бывшего судьи.

"Обвиняемый содержался под стражей с мая 2021 года. Недавно он заключил соглашение о признании вины с прокурорами PCCOCS, так что теперь, с уменьшением ранее вероятных рисков, он находится под домашним арестом", - сообщили в прокуратуре.

Также сообщается, что в этом уголовном деле прокуратура Молдовы обратилась к украинским властям с несколькими запросами, но пока официальной реакции не было.

Согласно уголовному законодательству Республики Молдова, похищение двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Напомним, генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о завершении расследования по делу об исчезновении украинского экс-судьи Николая Чауса: по данным правоохранителей, к похищению Чауса причастны госструктуры Украины.

Ранее сообщалось, что молдавским правоохранителям удалось установить личности ряда организаторов похищения Чауса и задержать двух подозреваемых.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.