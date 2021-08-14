У Франції стався технічний збій в системі "паспортів здоров’я"

У Франції повідомляють про масштабний технічний збій в системі "паспортів здоров’я", через що дані про нові негативні тести не вдається підвантажити у базу, щоб вони відобразилися у документі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Технічна несправність системи може зірвати плати тисячам людей, оскільки негативний тест зараз необхідний для допуску невакцинованих людей до низки закладів та мандрівок потягом або літаком.

Проблеми з роботою порталу SI-DEP почалися з 16-00 13 серпня. Повідомляється, що близько 12 закладів не могли завантажити дані в систему, тому змушені були видавати людям паперові довідки без системи захисту.

Близько опівночі система частково запрацювала, але з ранку суботи знову "лягла".

Вважається, що причиною несправності стало перевантаження серверів. Те, що це сталось саме у п’ятницю, пояснюють тим, що багато людей перед вихідними здали тести, готуючись до поїздок.

Залізниця SNCF вже повідомила, що тимчасово готова приймати паперові довідки про негативний тест замість електронного "паспорта здоров’я".

Тим часом противники "паспорта здоров’я" та обов’язкової вакцинації готуються до вже п’ятого суботнього протесту у низці міст. Минулими вихідними на вулиці вийшли близько 200 тисяч осіб.

Читайте також: Дискримінація заради здоров'я: як Франція обмежила права невакцинованих.