Во Франции произошел технический сбой в системе "паспортов здоровья"

Во Франции сообщают о масштабном техническом сбое в системе "паспортов здоровья", из-за чего данные о новых отрицательных тестах не удается подгрузить в базу, чтобы они отобразились в паспортах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Техническая неисправность системы может сорвать платы тысячам людей, поскольку отрицательный тест сейчас необходим для допуска невакцинированных людей во многие заведения и для путешествий поездом или самолетом.

Проблемы с работой портала SI-DEP начались с 16-00 13 августа. Сообщается, что около 12 заведений не могли загрузить данные о результате тестов в систему, поэтому вынуждены были выдавать людям бумажные справки.

Около полуночи система частично заработала, но с утра субботы снова "легла".

Считается, что причиной неисправности стала перегруженность серверов. То, что это произошло именно в пятницу, объясняют тем, что многие люди перед выходными сдали тесты, готовясь к поездкам.

Железная дорога SNCF уже сообщила, что временно готова принимать бумажные справки об отрицательном тесте вместо электронного "паспорта здоровья".

Тем временем противники "паспорта здоровья" и обязательной вакцинации готовятся к уже пятому субботнему протесту в ряде городов. В прошлые выходные на улицы вышли около 200 000 человек.

Читайте также: Дискриминация ради здоровья: как Франция ограничила права невакцинированных.