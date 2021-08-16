Сотні людей евакуйовані в Іспанії через масштабні лісові пожежі

Щонайменше 800 осіб евакуювали в Іспанії через лісові пожежі в неділю в двох регіонах, при цьому надзвичайно посушливі умови збільшують ризик виникнення нових пожеж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Два літаки, вертоліт і майже 200 пожежних відправили в провінцію Авіла в центральній Іспанії для гасіння двох окремих пожеж.

Hoy la noticia es los incendios que arrasan algunas zonas de España, en este caso en la provincia de Ávila, desde Navalmoral. Este imagen nos la hace llegar @Meteoavila2 pic.twitter.com/IX2KCNWGoh — MeteoBrais (@MeteoBrais1) August 15, 2021

#IFNavalacruz tristeza infinita desde la carretera de El Barraco. pic.twitter.com/zndgXeBQWv — Ana (@superheroeciega) August 15, 2021

За даними Державного метеорологічного агентства Іспанії, відносна вологість упала до 8% в Авілі, що призвело до виникнення умов "порохової бочки".

На кадрах, опублікованих пожежними в цьому регіоні, видно літаки, які скидають воду на палаючі сільськогосподарські споруди. Червоний Хрест Іспанії розмістив в Твіттері фотографії, на яких співробітники служби екстреної допомоги доставляють літніх жителів в безпечне місце.

Регіональний уряд Кастилії і Леону евакуював громадян з кількох сіл. Приватне агентство Europe Press повідомило, що понад 500 осіб були доставлені в спортивний об'єкт, щоб сховати їх від вогню, який знищив 5000 гектарів лісу.

Тим часом, в східній частині Іспанії у Валенсії гроза спричинила пожежу, в результаті якої, за даними місцевої влади, було евакуйовано село Азуебар з населенням 300 осіб.

Imágenes que impactan y duelen. Todo mi ánimo a los vecinos de Azuébar desalojados y que ven como el fuego acecha sus hogares.



E infinitas e impagables gracias a todos los héroes que están combatiendo el #IFAzuébar ❤️🧑🏻‍🚒 pic.twitter.com/zPoVzZv4jf — Vicente Blay (@Vicenblay) August 15, 2021

Військовий підрозділ з надзвичайних ситуацій направив два вертольоти і літак для ліквідації пожежі.

У суботу Іспанія встановила новий температурний рекорд зі спекою +47,2 градуса за Цельсієм.

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