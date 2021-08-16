Сотни людей эвакуированы в Испании из-за масштабных лесных пожаров

По меньшей мере 800 человек эвакуировали в Испании за лесных пожаров в воскресенье в двух регионах, при этом чрезвычайно засушливые условия увеличивают риск возникновения новых пожаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Два самолета, вертолет и около 200 пожарных отправили в провинцию Авила в центральной Испании для тушения двух отдельных пожаров.

Hoy la noticia es los incendios que arrasan algunas zonas de España, en este caso en la provincia de Ávila, desde Navalmoral. Este imagen nos la hace llegar @Meteoavila2 pic.twitter.com/IX2KCNWGoh — MeteoBrais (@MeteoBrais1) August 15, 2021

#IFNavalacruz tristeza infinita desde la carretera de El Barraco. pic.twitter.com/zndgXeBQWv — Ana (@superheroeciega) August 15, 2021

По данным Государственного метеорологического агентства Испании, относительная влажность упала до 8% в Авиле, что привело к возникновению условий "пороховой бочки".

На кадрах, опубликованных пожарными в этом регионе, видно самолеты, которые сбрасывают воду на горящие сельскохозяйственные постройки. Красный Крест Испании разместил в Твиттере фотографии, на которых сотрудники службы экстренной помощи доставляют пожилых жителей в безопасное место.

Региональное правительство Кастилии и Леона эвакуировало граждан из нескольких сел. Частное агентство Europe Press сообщило, что более 500 человек были доставлены в спортивный объект, чтобы скрыть их от огня, который уничтожил 5000 гектаров леса.

Между тем, в восточной части Испании в Валенсии гроза вызвала пожар, в результате которого, по данным местных властей, было эвакуировано село Азуебар с населением 300 человек.

Imágenes que impactan y duelen. Todo mi ánimo a los vecinos de Azuébar desalojados y que ven como el fuego acecha sus hogares.



E infinitas e impagables gracias a todos los héroes que están combatiendo el #IFAzuébar ❤️🧑🏻‍🚒 pic.twitter.com/zPoVzZv4jf — Vicente Blay (@Vicenblay) August 15, 2021

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям направило два вертолета и самолет для ликвидации пожара.

В субботу Испания установила новый температурный рекорд с жарой +47,2 градуса по Цельсию.