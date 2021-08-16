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Сотни людей эвакуированы в Испании из-за масштабных лесных пожаров

Понедельник, 16 августа 2021, 09:22

По меньшей мере 800 человек эвакуировали в Испании за лесных пожаров в воскресенье в двух регионах, при этом чрезвычайно засушливые условия увеличивают риск возникновения новых пожаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Два самолета, вертолет и около 200 пожарных отправили в провинцию Авила в центральной Испании для тушения двух отдельных пожаров.

По данным Государственного метеорологического агентства Испании, относительная влажность упала до 8% в Авиле, что привело к возникновению условий "пороховой бочки".

На кадрах, опубликованных пожарными в этом регионе, видно самолеты, которые сбрасывают воду на горящие сельскохозяйственные постройки. Красный Крест Испании разместил в Твиттере фотографии, на которых сотрудники службы экстренной помощи доставляют пожилых жителей в безопасное место.

Региональное правительство Кастилии и Леона эвакуировало граждан из нескольких сел. Частное агентство Europe Press сообщило, что более 500 человек были доставлены в спортивный объект, чтобы скрыть их от огня, который уничтожил 5000 гектаров леса.

Между тем, в восточной части Испании в Валенсии гроза вызвала пожар, в результате которого, по данным местных властей, было эвакуировано село Азуебар с населением 300 человек.

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям направило два вертолета и самолет для ликвидации пожара.

В субботу Испания установила новый температурный рекорд с жарой +47,2 градуса по Цельсию.

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Испания стихийные бедствия
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