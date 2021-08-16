У Німеччині показник заражень коронавірусом за тиждень зріс у півтора раза

Семиденний середній показник приросту нових випадків заражень коронавірусом у Німеччині продовжує зростати - на ранок понеділка, 16 серпня, його значення склало 36,2 випадка на 100 тисяч жителів.

Про це повідомив Інститут імені Роберта Коха, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Напередодні цей показник дорівнював 35, а тижнем раніше - 23,1. Таким чином, показник приросту подолав зафіксований в законі бар'єр зі значенням 35, після якого набуває чинності посилення обмежень.

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Однак при ухваленні рішень про заходи боротьби з ковідом до уваги беруть і інші чинники, в тому числі кількість госпіталізацій серед хворих на цю інфекцію.

За останні 24 години у Німеччині з населенням 84 млн в країні підтверджено 2126 нових заражень, 4 хворих з коронавірусною інфекцією померли.

57% громадян Німеччини отримали обидві дози вакцини, а 63,1% зробили перше щеплення.