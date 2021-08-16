На юге Греции вспыхнул крупный лесной пожар, людей эвакуируют

В Греции сообщение о чрезвычайной ситуации и эвакуации было направлено людям, которые живут вблизи места лесного пожара, который вспыхнул в районе города Кератея на востоке Аттики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В целом 71 пожарный с 25 пожарными машинами пытается сдержать пламя, вспыхнувшее незадолго до 11.00 в районе Маркати. В операции также участвуют шесть водосборных самолетов и четыре вертолета.

В районе пожара исчезла пожилая женщина с инвалидностью, сообщили местные чиновники. По меньшей мере десять домов повреждено огнем.

Движение на старом шоссе Кератея-Лаврио прекращено.

Следователи пытаются установить причину пожара. Местные чиновники утверждают, что есть признаки поджога.

Хотя в Греции из-за жаркой и сухой погоды летом часто происходят лесные пожары, в этом году по всей стране вспыхнули сотни пожаров из-за особенно длительной и сильной волну жары.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис 12 августа назвал пожары крупнейшей экологической катастрофой, которую Греция видела за последние десятилетия.