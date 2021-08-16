На кордоні з Румунією відновив роботу пункт пропуску "Дякове"
На пункті пропуску "Дякове", що на українсько-румунському кордоні, організовано роботу пересувного комплексу прикордонного контролю.
Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
"Для здійснення прикордонного оформлення у пункті пропуску "Дякове" Держприкордонслужба організувала роботу пересувного комплексу прикордонного контролю. Роботу пункту пропуску відновлено", - йдеться в повідомленні.
Вранці 16 серпня роботу пункту пропуску було тимчасово припинено з огляду на технічні проблеми.
Нагадаємо, Словаччина скасувала обмеження роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Уряд України скасував усі карантинні обмеження щодо роботи пунктів пропуску на кордоні з ЄС ще 20 травня минулого року.
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