На кордоні з Румунією відновив роботу пункт пропуску "Дякове"

На пункті пропуску "Дякове", що на українсько-румунському кордоні, організовано роботу пересувного комплексу прикордонного контролю.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

"Для здійснення прикордонного оформлення у пункті пропуску "Дякове" Держприкордонслужба організувала роботу пересувного комплексу прикордонного контролю. Роботу пункту пропуску відновлено", - йдеться в повідомленні.

Вранці 16 серпня роботу пункту пропуску було тимчасово припинено з огляду на технічні проблеми.

Нагадаємо, Словаччина скасувала обмеження роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Уряд України скасував усі карантинні обмеження щодо роботи пунктів пропуску на кордоні з ЄС ще 20 травня минулого року.

Читайте також: Євровідпустка: хто ще планує пускати туристів з України та як потрапити у "закриті" країни.