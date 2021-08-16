На границе с Румынией возобновил работу пункт пропуска "Дякове"

В пункте пропуска "Дьяково" на украинско-румынской границе организована работа передвижного комплекса пограничного контроля.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Для осуществления пограничного оформления в пункте пропуска "Дьяково" Госпогранслужба организовала работу передвижного комплекса пограничного контроля. Работа пункта пропуска восстановленоа, - говорится в сообщении.

Утром 16 августа работу пункта пропуска приостановили ввиду технических проблем.

Напомним, Словакия отменила ограничения на работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной.

Правительство Украины отменило все карантинные ограничения по работе пунктов пропуска на границе с ЕС еще 20 мая прошлого года.

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