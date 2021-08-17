У Кабулі залишились тільки три посольства: Росії, Китаю і Пакистану

У Кабулі, де триває евакуція міжнародної спільноти, залишаються тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Індія стала останньою країною, яка евакуювала своє посольство в Кабулі. Спеціальний рейс доставив посла країни і інших співробітників назад в Індію. У своєму твіті у вівторок Арімдам Багчі, прессекретар Міністерства закордонних справ, сказав, що було ухвалене рішення про їхнє негайне повернення.

Росія раніше заявила, що евакуює співробітників свого посольства лише частково. Посол Росії Дмітрій Жирнов заявив, що планує зустрітися з представниками "Талібану" для обговорення питань безпеки співробітників дипмісії.

Посольство Китаю в Афганістані не прокоментувало свої подальші плани, але попередило місцевих китайських жителів "приділяти пильну увагу ситуації з безпекою".

Індонезія заявила, що збереже "невелику дипломатичну місію" в країні, хоча також евакуює своє посольство.

Нагадаємо, 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади", президент Афганістану залишив країну.

Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан.

Країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни, контроль над аеропортом взяли сили США.