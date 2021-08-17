Военно-транспортный самолет США эвакуировал из Кабула 640 человек за один полет

Военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III эвакуировал из Кабула в Катар около 640 афганских жителей за один полет.

Об этом сообщает издание Defence One, пишет "Европейская правда".

На борт не планировали брать столько людей, однако группы афганцев, которым позволили эвакуироваться, в панике самостоятельно залезли в самолет.

Эвакуация из Кабула

Представитель Министерства обороны США рассказал, что вместо того, чтобы пытаться заставить беженцев покинуть самолет, команда приняла решение улететь.

Сначала экипаж и приблизительно не знал, сколько людей находились на борту, и оценивал их количество в 800. После посадки удалось уточнить это число.

"Около 640 афганских гражданских высадились с самолета, когда он прибыл в пункт назначения", - сказал представитель министерства обороны.

Считается, что это почти рекордное количество людей, которое когда-либо летало на борту С-17, ято базируется на авиабазе Довер в Делавэре. Большой военный грузовой самолет эксплуатируется США и их союзниками почти три десятилетия.

Ранее на борту этого самолета уже эвакуировали сотни людей. В 2013 году самолет вывез 670 человек, которые спасались от тайфуна на Филиппинах

Эвакуация из Манилы

Напомним, после перехода власти в Афганистане к угропованнию "Талибан" страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов.

Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны.