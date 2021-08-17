"Талібан" оголосив загальну амністію, може залучити жінок в уряд

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, оголосив загальну амністію для афганских чиновників, і закликав жінок приєднатися до уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію західних інформаційних агентств.

"Для всіх оголошена загальна амністія ... так що ви повинні почати своє повсякденне життя з повною впевненістю", - сказано у заяві "Талібану", яку наводить агентство AFP.

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Енамулла Самангані, члена комісії талібів з питань культури, окремо заявив, що жінки повинні стати частиною майбутнього уряду. Його слова, які стали перший офіційним коментарем щодо майбутнього урядування талібів, наводить агентство АР.

"Ісламський Емірат не хоче, щоб жінки були жертвами. Вони повинні входити в структуру уряду згідно із законами шаріату", - сказав Самангані, використовуючи для Афганістану талібську назву.

"Структура уряду не зовсім ясна, але, виходячи з досвіду, вона має складатись з повністю ісламського керівництва, і всі сторони повинні приєднатися", - додав він.

Хоча після блискавичного захоплення контролю талібами повідомлення про зловживання чи бойові дії з Кабулу не надходили, багато жителів залишаються вдома і зберігають страх після того, як бойовики спустошили в'язниці і розграбували склади зброї.

Старші покоління пам'ятають ультраконсервативні погляди талібів, які включали забивання камінням, ампутації і публічні страти під час їх правління до вторгнення на чолі з США, після терактів 11 вересня 2001 року.

Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угоди з представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.