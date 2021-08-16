Таліби з минулого року укладали угоди з афганськими силами про здачу - ЗМІ

Бойовики "Талібану" з початку минулого року почали укладати угоди з представниками урядових сил Афганістану, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.

Про це пише видання Washington Post з посиланням на афганських представників сил безпеки, поліції та військових, повідомляє "Європейська правда".

Домовленості, які таліби почали укладати на початку минулого року у селах з чиновниками найнижчого рівня, афганські посадовці часто називали угодами про припинення вогню. Насправді, пише видання, лідери "Талібану" пропонували їм гроші в обмін на те, щоб урядові сили здали свою зброю, сказав один афганськи офіцер та інший представник США.

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Протягом наступних півтора року зустрічі перейшли на районний рівень, а потім – на рівень столиць провінцій, розповіли джерела. Тільки за останній тиждень більше десятка столиць провінцій віддали контроль "Талібану" при незначному опорі або й без нього.

Рано вранці в неділю контрольоване урядом місто Джелалабад здалося бойовикам без єдиного пострілу, а сили безпеки в районах, що оточують Кабул, просто відступили. Протягом декількох годин сили талібів без опору досягли чотирьох головних входів до афганської столиці.

"Талібан" скористався невизначеністю, яку викликала досягнута в лютому 2020 року угода в Досі, столиці Катару, укладена між США і "Талібаном". Угода закликала до повного виведення американських військ з Афганістану.

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Деякі афганські сили усвідомили, що незабаром більше не зможуть розраховувати на американську авіацію і іншу важливу підтримку на полі бою. Інші просто потребували грошей: наприклад, поліцейські скаржились, що їм не виплачували зарплатню по пів року і довше.

Нагадаємо, тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США.

Президент Афганістану Ашраф Гані залишив Кабул і попрямував до Таджикистану після входу сил "Талібану" в місто.