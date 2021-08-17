ЄС готується посилити протидію напливу мігрантів з Білорусі – ЗМІ

Європейський Союз готується надати додаткових прикордонників та гроші для подолання напливу мігрантів на кордоні Литви і Білорусі.

Про це йдеться у проєкті заяви кризового засідання міністрів внутрішніх справ ЄС, яке відбудеться в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Очікується, що міністри засудять Білорусь за вчинення неприйнятної агресії шляхом спрямування мігрантів до кордону Литви.

ЄС звинувачує Білорусь у використанні нелегальних мігрантів, переважно іракців, як політичної зброї у відповідь на санкції ЄС, запроваджені проти Мінська.

З початку цього року до Литви прибуло більше 4 тисяч мігрантів - в рази більше, ніж за увесь 2020 рік. Більшість з них прибули протягом липня.

Після низки рішень, що суттєво ускладнили цей маршрут, потік мігрантів до кордонів Литви фактично зупинився - прикордонники завертають всіх назад до Білорусі..

Водночас почала зростати кількість мігрантів на кордонах Латвії та Польщі.

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