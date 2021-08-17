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ЕС готовится усилить противодействие наплыву мигрантов из Беларуси - СМИ

Вторник, 17 августа 2021, 12:30

Европейский Союз готовится предоставить дополнительных пограничников и деньги для преодоления наплыва мигрантов на границе Литвы и Беларуси.

Об этом говорится в проекте заявления кризисного заседания министров внутренних дел ЕС, которое состоится в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что министры осудят Беларусь за совершение неприемлемой агрессии путем направления мигрантов к границе Литвы.

ЕС обвиняет Беларусь в использовании нелегальных мигрантов, преимущественно иракцев, в качестве политического оружия в ответ на санкции ЕС, введенные против Минска.

С начала этого года в Литву прибыло более 4 тысяч мигрантов - в разы больше, чем за весь 2020. Большинство из них прибыли в течение июля.

После ряда решений, существенно усложнивших этот маршрут, поток мигрантов к границам Литвы фактически остановился - пограничники заворачивают всех обратно в Беларусь.

В то же время начало расти количество мигрантов на границах Латвии и Польши.

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